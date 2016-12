A policía detén o rapeiro mallorquín Valtonyc polas letras das súas cancións 23/08/2012

Tras varias horas en comisaría, Josep Miquel Arenas, Valtonyc , foi posto en liberdade mais con cargos



, que foi detido pola policía española por mor do que canta, letras contundentes contra a monarquía, a clase empresarial... Todo iso en catalá, claro, máis un 'valor' á hora de ser sospeitoso. Foi posto en liberdade e imputado de dous delitos. Non é algo novo no Estado español. Sábeno ben desde grupos de música como Negu Gorriak Reincidentes ou SA até pallasos como Pirritx eta Porrotx . E cómpre non esquecer a Suso Vaamonde . As letras do que cantas pódenche crear problemas, e non poucos. Vén de sabelo, hai unhas horas, un rapeiro de Mallorca, Josep Miquel Arenas, Valtonyc que foi detido pola policía española por mor do que canta, letras contundentes contra a monarquía, a clase empresarial... Todo iso en catalá, claro, máis un 'valor' á hora de ser sospeitoso. Foi posto en liberdade e imputado de dous delitos. Valtonyc , unha vez saído da comisaría , os policías ameazárono: "Tu y tu amigo Segundo informan diversos medios, a detención do rapeiro deriva da denuncia da organización Círculo Mallorquín, que considera que as letras do artistas aldraxan diversos estamentos e entidades do Reino de España, alén de entenderen que ameaza de morte varios dirixentes do Círculo. Segundo relata no seu twitter o propio, unha vez saído da comisaríaos policías ameazárono: "Tu y tu amigo Pablo Hassel (outro rapeiro combativo) lo vais a pagar caro". No vídeo que acompaña a noticia, o rapeiro balear leva unha camisola do grupo galego de rock proletario Mencer Vermello

Última actualización (13/09/12):

Última actualización (24/8/12):

