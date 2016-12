F alaba un tertuliano de PRISA que a ampliación do PREPARA era unha estupenda medida para paliar as necesidades básicas das persoas desempregadas de longa duración e, así, evitar a tentación de que “rouben” nos supermercados... Nada máis distante da realidade.





A ampliación do PREPARA refírese exclusivamente a ampliación dos prazos para a poder solicitar. Até agora eran as persoas que esgotasen unha prestación (contributiva ou subsidio) antes do 16 de agosto eran quen podían solicitar esta subvención (pois esta é a súa categoría legal). Agora, e a falta da súa aprobación e comprobar os seus detalles, serán quen esgote unha prestación entre o 16 de agosto e seguramente o 15 de decembro de 2012. Quere dicir, a súa duración non se amplía, quen a cobrou xa non a poderá volver cobrar, e quen a estea cobrando verá como finaliza aos 6 meses. É máis, e se continúa igual, aquelas persoas que hai tres anos cobraron o PRODI, tampouco a poderán cobrar.





Precisamente como o PRODI, as declaracións dos dirixentes do Goberno, van polo camiño de que o PREPARA retome aquela outra exixencia do PRODI, que era non superar un límite de rendas da unidade familiar, entrando na unidade familiar o pai e a nai do solicitante cando este vivir con eles (algo que non acontece cos subsidios).