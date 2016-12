Segundo datos da oficial Elstat (Oficina Estatística Helena), en Grecia o desemprego acadou en maio deste ano o 23,1%. En maio do 2011, a porcentaxe de persoas desempregadas era do 16,8%. Nun ano, as medidas da oligarquía contra as clases traballadoras (redución de salarios, facilidades para o despedimento, privatizacións, recortes nos servizos públicos, etc.) provocaron a destrución de 311.00 postos de traballo.





A termos en conta que estas son as medidas que están a aplicar na Galiza e no conxunto do Estado español, e cando o Banco Central Europeo e o FMI pulan pola intensificación destas medidas de miseria, o panorama inmediato non pode ser peor.