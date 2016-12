Cita de Castelao





Agora convén que faga unha pequena aclaración. Eu non son comunista. Non sei se teño condicións para o ser. Non sei se pesan sobre min prexuízos adquiridos na infancia e na lectura de libros velenosos. Mais chamándome modestamente republicano podo afirmar que teño un espírito aberto, disposto a todo sen pedir ren, e que na miña viaxe á URSS adquirín a convicción de que alí se está a sementar unha nova vida que ha ser o molde dos demais pobos do mundo. E disto non teño absolutamente ningunha dúbida. Se a experiencia fracasase, sempre debíamos ficar agradecidos a un pobo que fai experimentos na súa propia carne, non na carne dos demais. Se a experiencia fracasase sempre sería motivo de admiración e de agradecemento de todos os homes cara ao pobo soviético que con tanta xenerosidade se prestou a facer esta experiencia. Mais se a experiencia triunfa como triunfou, daquela ao agradecemento hai que engadir a admiración e submisión a uns principios que son os únicos que poden salvar o mundo.

Ao volver da URSS e pasar por Londres e París sentín que viviría moito máis a gusto na Rusia soviética.





Castelao, en Nueva Galicia (Barcelona, nº. 43, 12/6/38)









É unha mágoa que un home tan grande sexa tan pequeno nalgunhas cousas. Aquí [Nova York, 1939] estivo dicindo misas estalinistas de pontificial todo o tempo.