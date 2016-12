O Noso Rancor - Trade Unions-

- Eu só podo dicir unha cousa: nunca fixen dano a ninguén, nunca fixen dano a ninguén! - Iso é o que din todos os patróns. E son tan hipócritas que case os cremos. - Nunca fixen dano a ninguén. - Por iso ceibastes dos cárceres os delincuentes, e encerrastes os comunistas, eh? Así é, compañeiros. Os fascistas non son como os fungos, que nacen nunha noite. Non. Foros os patróns quen sementaron os fascistas. Quixéronos..., pagáronlles... E cos fascistas, os patróns gañaron cada vez máis, até non saber onde meteren os cartos. E así inventaron a guerra. E mandáronnos a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a Hespaña... Mais sempre pagamos nós! Quen paga? O proletariado, os obreiros, os campesiños, os pobres!

Estoupa contra a miña face O mesmo vento que nos trouxo aquí Após anos de represión e morte O camiño nunca se parou E despois de toda a vosa honra A nosa xustiza nunca se rendeu Sabede que non abonda unha camisa negra Para vos refuxiardes detrás de tanta vergoña Non abonda unha páxina menos de historia Para que volvades saír do sumidoiro Defendendo o pasado, defendendo a memoria

Ti talvez lembras Esas faces asustadas e esas persoas Executadas sen culpa unha mañá de inverno Falabas de patria, fidelidade e honra Mais na nosa mente só fica rancor

Mais cando procuro un responsábel desta dor O único que vexo é o industrial traidor Xente que pagou, sostivo e quixo O fascista asasino e servidor do Estado Non existe antifascismo nin rebelión nin vitoria Sen borrarmos antes o capital da historia Non existe paz con pobreza, sen xustiza social Sen liberdade







Letra orixinal

Si infrange sul mio viso Lo stesso vento che ci ha spinti qui Dopo anni di distruzione e morte Il cammino non si è mai arresa Sappia che non basta una camicia nera Per rifugiarsi diletro tanta vergogna Non basta una pagina in meno di storia Per farvi uscire di nuovo dalla fogna In difesa del passato, in difesa della memoria

Tu forse ti ricordi Quelle facce impaurite e quelle persone Guistiziate una mattina d’inverno Parlavi di patria defeltá e onore Ma nella mente rimane solo il nostro rancore

Ma quando cerco un responsabile di questo dolore La sola cosa che vedo e l’industriale traditore Gente che ha pagato sostenuto e voluto Il fascista assassino e servo dello stato Non esiste anifascismo nè riscossa nè vittoria Senza cancellare prima il capitale dalla sotria Non esiste pace senza povertà senza guistizia sociale Senza libertà